लखीमपुर खीरी: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सोमवार को लखीमपुर खीरी में भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन कर चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। देशभर में कांग्रेस ने एसआईआर और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन का आह्वान किया है।

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कांग्रेस उपाध्यक्ष कैप्टन मोनिस नकवी ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े मामले में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। एआईसीसी सदस्य डॉ. रवि शंकर त्रिवेदी ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।