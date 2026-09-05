लखीमपुर खीरी: जन्माष्टमी पर मेडिकल कॉलेज में गूंजी किलकारियां, 24 बच्चों ने लिया जन्म

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लखीमपुर खीरी में कृष्ण जन्माष्टमी पर मेडिकल कॉलेज की महिला विंग में भी खुशियों का जन्म हुआ। शुक्रवार को अस्पताल में 24 बच्चों ने जन्म लिया। नन्हे मेहमानों के आने से महिला विंग में दिनभर खुशी का माहौल रहा। बेटे के जन्म पर कई परिजनों ने बच्चों का नाम कान्हा, कृष्ण, कन्हैया और गोपाल रखा, जबकि बेटी के जन्म पर राधिका नाम रखा गया। नौरंगाबाद निवासी सुषमा पत्नी सचिन के घर पुत्र का जन्म हुआ। परिजनों ने उसका नाम कान्हा रखा। हफीजपुर निवासी सुनीता पत्नी धीरज ने अपने नवजात बेटे का नाम गोपाल बताया। लखनापुर निवासी सताना पत्नी अनुज कुमार ने बेटी का नाम राधिका रखा। लाल बहादुर पुरवा निवासी संजना पत्नी प्रदीप ने अपने बेटे का नाम कृष्णा रखा। वहीं, मऊ दाऊदपुर निवासी जूली पत्नी पदुम प्रकाश शुक्ला ने बेटे का नाम कन्हैया रखा। जन्माष्टमी पर जन्मे बच्चों से परिवारों में खुशी जन्माष्टमी के दिन बच्चों के जन्म को परिजनों ने भगवान श्रीकृष्ण के आशीर्वाद से जोड़कर देखा। अस्पताल में बच्चों की किलकारियों के बीच परिजन एक-दूसरे को बधाई देते नजर आए। कई परिवारों ने जन्माष्टमी के अवसर को यादगार बनाने के लिए नवजातों के नाम भगवान श्रीकृष्ण और उनसे जुड़े नामों पर रखे।

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