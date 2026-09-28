मताधिकार किसी सत्ता की कृपा नहीं: अजय लल्लू

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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को दमवतिया पंचायत भवन से जिला मुख्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला। हाथों में तख्तियां और तिरंगा लेकर कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविंद्रनगर थाना परिसर में धरना प्रदर्शन किया।
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