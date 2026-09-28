{"_id":"6aba2356636d22d32a00f6a9","slug":"video-kushinagar-ap-embankment-accident-repair-work-using-jcb-begins-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुशीनगर एपी बंधा हादसा, जेसीबी से मरम्मत शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले के एपी बंधे के 3.5 से 4 किमी के बीच जवही दयाल गांव के पास बंधे का आधा हिस्सा गिर गया। रात से ही यहां रिसाव हो रहा था। बंधा ढहने की सूचना पर बाढ़ खंड के एई, जेई और तहसील कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो नाराज ग्रामीणों ने उन्हें दौड़ा लिया। फिलहाल जेसीबी की मदद से बंधे के मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। गांव वालों की मदद से बचाव कार्य तेज है। बंधा टूटने से आसपास के करीब 10 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, लोग घर खाली करने लगे हैं। ग्रामीणों ने बाढ़ खंड के जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

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