{"_id":"6ac765d6762d796d280f2bae","slug":"video-sp-workers-gathered-in-kushinagar-against-chief-election-commissioner-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुशीनगर प्रदर्शन: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कुशीनगर में हजारों सपा कार्यकर्ता जुटे, पुतला फूंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुशीनगर प्रदर्शन: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कुशीनगर में हजारों सपा कार्यकर्ता जुटे, पुतला फूंका

अनुराग रंजन

Updated Thu, 08 Oct 2026 03:13 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 03:13 PM IST







Link Copied



कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। ... और पढ़ें

विज्ञापन