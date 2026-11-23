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शशि शेखर मिश्रा ने बताया कि गोरखपुर के सहजनवां स्थित अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह और नौ में प्रवेश लिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि पांच जनवरी 2027 निर्धारित है, जबकि प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी को होगी। विद्यालय में बच्चों को निशुल्क शिक्षा, भोजन, छात्रावास, गणवेश और खेलकूद की सुविधाएं दी जाती हैं। बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास की व्यवस्था है।उन्होंने बताया कि कक्षा छह में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की जन्मतिथि एक मई 2015 से 31 जुलाई 2017 और कक्षा नौ के लिए एक मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होनी चाहिए। अभिभावकों में से किसी एक का निर्माण श्रमिक के रूप में बोर्ड में 30 अक्तूबर 2026 तक कम से कम तीन वर्ष का पंजीकरण होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थी भी आवेदन कर सकते हैं।आवेदन के लिए जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र और तीन पासपोर्ट आकार के फोटो जरूरी हैं। अनाथ बच्चों के मामले में माता-पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र भी देना होगा। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.upbocw.in पर संपर्क कर सकते हैं।इस दौरान मनोज, अमित, प्रताप सिंह, अवधेश गुप्ता, इंद्रजीत शर्मा, वशिष्ठ, कुंज बिहारी, वसुंधरा प्रजापति, सालित अंसारी और रोहन यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।