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एडी हेल्थ ने सीएचसी कप्तानगंज में ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, टीकाकरण केंद्र, प्रसव कक्ष, वार्ड, प्रयोगशाला और औषधि भंडार का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ-सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी लेने के साथ चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को उनके प्रति संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार अपनाने की हिदायत दी। उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को भी कहा।इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. सूर्यभान कुशवाहा, डॉ. उमेश चंद यादव, फार्मासिस्ट आलोक यादव, संदीप गोंड, बीपीएम आशुतोष पटेल, दिलीप कुमार, पूनम साहनी, बबिता यादव और फूलमती गुप्ता समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। इसके बाद एडी हेल्थ ने सीएचसी रामकोला का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पल्स पोलियो अभियान की प्रगति की समीक्षा कर स्वास्थ्यकर्मियों से जानकारी ली।फार्मासिस्ट आरबी चौहान से दवाओं की उपलब्धता और उनके रखरखाव के बारे में पूछा। प्रसव कक्ष का निरीक्षण करने के साथ स्टाफ नर्सों से गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को दी जा रही सुविधाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि मरीजों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।निरीक्षण के दौरान सीएचसी के सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. एपी गुप्ता को तत्काल कैमरे चालू कराने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।