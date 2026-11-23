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समिति के जिलाध्यक्ष शेषनाथ सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता की संभावित तिथि 19 दिसंबर निर्धारित की गई है। सभी विद्यालयों को 30 नवंबर तक संगठन के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर प्रतिभागियों के प्रवेश पत्र प्राप्त करने होंगे। इससे परीक्षा और पुरस्कार वितरण की तिथि निर्धारित करने में सुविधा होगी। जिन विद्यालयों को अब तक आवेदन पत्र नहीं मिले हैं, वे 25 नवंबर तक संगठन के कैंप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।बैठक का संचालन नवल किशोर त्रिपाठी ने किया। इस दौरान चंद्रभान मौर्य, अजय श्रीवास्तव, रंजीत लाल श्रीवास्तव, जगत शंकर गुप्ता, मंजू राय, नचिकेता भट्ट, राकेश राय और महेंद्र दीक्षित मौजूद रहे।