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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मेले में सांस संबंधी बीमारी के 122, पेट के 153, शुगर के 167, त्वचा रोग के 173, हाइपरटेंशन के 100 और खून की कमी के सात मरीजों का उपचार किया गया। वहीं, टीबी के 18 संभावित मरीजों की पहचान की गई। इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई।लक्ष्मीगंज संवाद के अनुसार, न्यू पीएचसी लक्ष्मीगंज में 40 मरीजों का उपचार कर दवाएं दी गईं। चिकित्सा प्रभारी डॉ. ईश्वर चंद्र दूबे ने मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी दी। यहां 22 मरीजों की शुगर, टीबी और गर्भावस्था संबंधी जांच की गई।मथौली संवाद के अनुसार, मोतीचक के पीएचसी पोखरभिंडा में दोपहर दो बजे तक 30 मरीजों का उपचार किया गया। वहीं, उजारनाथ संवाद के अनुसार, पीएचसी करमैनी में 20 मरीजों की जांच कर दवाएं दी गईं। चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार ने साफ-सफाई और शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करने की सलाह दी।बोदरवार संवाद के अनुसार, न्यू पीएचसी पर 78 मरीजों का उपचार किया गया। जानकीनगर संवाद के अनुसार, न्यू पीएचसी सखवनिया में 15 मरीजों की जांच कर दवाएं दी गईं। यहां शुगर और वायरल बुखार से पीड़ित मरीज अधिक पहुंचे।मरीजों ने बताई अपनी परेशानीदेवरिया वृत्त निवासी अवध किशोर ने बताया कि कई दिनों से बुखार आने-जाने के कारण कमजोरी महसूस हो रही थी। मेले में जांच कराने के बाद चिकित्सक की सलाह पर दवाएं मिलीं। वहीं, भेलया निवासी कमलेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि खुजली की समस्या से परेशान थे। डॉक्टर से परामर्श के बाद दवाएं मिलीं। दोनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर करने की जरूरत बताई।