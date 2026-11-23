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टॉस जीतकर पूर्वांचल महोत्सव समिति के कप्तान आरपी राय ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 90 रन बनाए। राजकुमार गिरी ने सर्वाधिक 32 रन बनाए। कुशीनगर की ओर से जितेंद्र श्रीवास्तव ने दो विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी कुशीनगर महोत्सव समिति ने आक्रामक बल्लेबाजी की। कप्तान रजनीश राय ने नाबाद 37 और जितेंद्र श्रीवास्तव ने 32 रन बनाए। टीम ने सात ओवर में एक विकेट खोकर 92 रन बनाते हुए मुकाबला जीत लिया। शानदार प्रदर्शन के लिए रजनीश राय को मैन ऑफ द मैच चुना गया।इस दौरान आयोजक विनय राय, प्रधान प्रतिनिधि अनूप राय, आचार्य प्रद्युम्न पांडेय, प्रदीप उपाध्याय, आदित्य राय, रंजीत कुशवाहा और रामू मौजूद रहे।