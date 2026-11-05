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कुशीनगर: हाटा में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान टूटी शटरिंग, मजदूर घायल

Thu, 05 Nov 2026 06:01 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:01 PM IST
Shuttering Collapses During Flyover Construction in Hata One Worker Injured
कुशीनगर के हाटा नगर स्थित केन यूनियन चौराहे पर बृहस्पतिवार को फ्लाईओवर निर्माण के दौरान शटरिंग टूटने से ढलाई का हिस्सा नीचे गिर गया। हादसे के समय वहां तीन मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से दो मजदूर बाल-बाल बच गए, जबकि देवरिया निवासी इरफान अली (25) हल्का घायल हो गया। उसे सीएचसी हाटा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया।
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