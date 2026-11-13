{"_id":"6af61ca198691abb0202714f","slug":"video-ambulance-carrying-a-patient-gets-stuck-in-a-traffic-jam-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुशीनगर: तमकुहीराज में आधे घंटे फंसी रही एंबुलेंस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुशीनगर के तमकुहीराज कस्बे में बृहस्पतिवार दोपहर वाहनों की टक्कर के बाद ओवरब्रिज चौराहे से हनुमान मंदिर तक लंबा जाम लग गया। इसमें मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस करीब आधे घंटे तक फंसी रही। तीन स्कूली बसें भी जाम में फंस गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क किनारे कराकर जाम खुलवाया।

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