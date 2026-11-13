Kushinagar News: चीनी मिल पर पेराई सत्र की तैयारी तेज, मशीनों का परीक्षण शुरू

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तमकुहीरोड। सेवरही चीनी मिल में पेराई सत्र 2026-2027 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मशीनों का परीक्षण भी शुरू हो गया है। गन्ना विभाग ने किसानों के लिए 33 क्रय केंद्र निर्धारित किए हैं।किसानों को चीनी मिलों पर गन्ना गिराने हेतु पर्ची वितरण प्रारंभ हो चुका है। चीनी मिल और गन्ना विकास समिति इन केंद्रों पर स्वचालित कांटे लगा रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्य अगले तीन-चार दिनों में संपन्न हो जाएगा। सेवरही एक गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। यहां बीस हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर गन्ने की खेती होती है। पिछले साल मिल ने 128 दिन में 72.73 लाख कुंतल गन्ने की पेराई की थी।इस साल अर्नब तूफान और एपी बांध टूटने से गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। इसके बावजूद इस साल भी अच्छी उपज की संभावना है। चीनी मिल प्रशासन और गन्ना विकास समिति नए पेराई सत्र की तैयारियों में जुटे हैं। गन्ना उप महाप्रबंधक पशुपतिनाथ शाही ने बताया कि चीनी मिल चालू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।