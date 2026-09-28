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पितृ पक्ष में कड़ा के बाजार घाट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब

विनोद सिंह

Updated Mon, 28 Sep 2026 04:28 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 04:28 PM IST







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पितृ पक्ष के दूसरे दिन कड़ा धाम के प्रसिद्ध बाजार घाट पर पितरों के तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही लोग गंगा तट पर पहुंचकर वैदिक विधि-विधान से तर्पण कर रहे हैं। पंडित अशोक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं को तर्पण करा रहे हैं। ... और पढ़ें

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