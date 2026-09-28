Kaushambi News: लोहे के दरवाजे में उतरा करंट, झटका खाकर युवक इन्वर्टर पर गिरा, मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:50 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:50 AM IST
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गोसयलमपुर गांव में शनिवार रात 20 वर्षीय युवक करंट की चपेट में आकर झुलस गया। हादसे के बाद परिजन उसे सिराथू के निजी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
गोसयलमपुर निवासी सुभाष उर्फ पप्पू के बेटे सुमित गांव में रहकर पढ़ाई के साथ खेतीबारी में हाथ बंटाता था। पड़ोसी रोहित के मुताबिक सुमित इन दिनों घर में निर्माण करा रहा था। घर के अंदर लोहे का दरवाजा लगा था। दरवाजे के पास बिजली का तार कटा होने के कारण उसमें करंट उतर आया था।
शनिवार रात सुमित का हाथ कटी तार के संपर्क में आ गया। करंट लगने से वह झटका खाकर इन्वर्टर पर गिर गया। हादसे के बाद परिजन तत्काल उसे सिराथू के निजी अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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सुमित तीन भाई-बहनों में छोटा था। उसका बड़ा भाई अंकित उर्फ गोलू दिल्ली में काम करता है, जबकि पिता सऊदी अरब में रहते हैं।
पइंसा कोतवाली प्रभारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के पिता सऊदी अरब में हैं। परिजनों ने उनके आने तक अंतिम संस्कार न करने की बात कही है। पिता के आने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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गोसयलमपुर निवासी सुभाष उर्फ पप्पू के बेटे सुमित गांव में रहकर पढ़ाई के साथ खेतीबारी में हाथ बंटाता था। पड़ोसी रोहित के मुताबिक सुमित इन दिनों घर में निर्माण करा रहा था। घर के अंदर लोहे का दरवाजा लगा था। दरवाजे के पास बिजली का तार कटा होने के कारण उसमें करंट उतर आया था।
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शनिवार रात सुमित का हाथ कटी तार के संपर्क में आ गया। करंट लगने से वह झटका खाकर इन्वर्टर पर गिर गया। हादसे के बाद परिजन तत्काल उसे सिराथू के निजी अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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सुमित तीन भाई-बहनों में छोटा था। उसका बड़ा भाई अंकित उर्फ गोलू दिल्ली में काम करता है, जबकि पिता सऊदी अरब में रहते हैं।
पइंसा कोतवाली प्रभारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के पिता सऊदी अरब में हैं। परिजनों ने उनके आने तक अंतिम संस्कार न करने की बात कही है। पिता के आने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।