VIDEO: कासगंज में मोबाइल टॉवर पर चढ़ी महिला, हाईवोल्टेज ड्रामा जारी

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कासगंज के सोरोंजी थाना क्षेत्र के गांव नगला लाले में बुधवार दोपहर एक महिला मोबाइल के टॉवर पर चढ़ गई। महिला बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर टॉवर पर चढ़ी है। उसके टॉवर पर चढ़ने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। टॉवर के नीचे ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नीचे आने को तैयार नहीं हुई। मौके पर महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा जारी है। बताया जा रहा है कि महिला की बेटी लंबे से लापता है। पुलिस उसे अब तक बरामद नहीं कर सकी है। इससे नाराज होकर महिला ने ऐसा कदम उठाया है।

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