{"_id":"6aa11178b93e3b393006b786","slug":"video-transport-department-takes-to-the-streets-to-curb-road-accidents-cracks-down-on-illegal-commercial-vehicles-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सड़क हादसों पर लगाम के लिए सड़कों पर उतरा परिवहन विभाग, डग्गेमार वाहनों पर कसा शिकंजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कासगंज। जिले में बढ़ते सड़क हादसों और नियमों को ताक पर रखकर सवारियां ढो रहे डग्गेमार वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग और परिवहन निगम ने संयुक्त अभियान छेड़ दिया है। ऑपरेशन कवच 2.0 के तहत बुधवार को ज्वाइंट चेकिंग कर बस स्टैंड और गोरहा क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान दो डबल डेकर बसों समेत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान किए गए और कुल 82 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।बस स्टैंड के आसपास से अनधिकृत रूप से सवारियां भरने वाली एक डबल डेकर बस को चेकिंग टीम ने पकड़ा। बस द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर सवारियां बैठाई जा रही थीं। इसके अलावा गोरहा क्षेत्र में भी दो डबल डेकर बसों की जांच की गई, जहां क्षमता से अधिक सवारियां मिलने पर कार्रवाई की गई। टीम ने नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए सख्त संदेश दिया।

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