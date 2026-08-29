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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   SP conducted surprise inspection of Kotwali

VIDEO: अचानक कोतवाली पहुंच गए एसपी, पुलिसकर्मियों को दिए ये निर्देश

Sat, 29 Aug 2026 06:01 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:01 PM IST
SP conducted surprise inspection of Kotwali
कासगंज में पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने सदर कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस, मालखाना, हवालात, बैरक, भोजनालय और परिसर की साफ-सफाई का गहन निरीक्षण करने के साथ ही सभी अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने अपराध नियंत्रण और जारी अभियानों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र के टॉप-10 अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों के भौतिक सत्यापन और वांछित व वारंटी अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। साथ ही ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन त्रिनेत्र की समीक्षा करते हुए गश्त, पिकेट और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
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