VIDEO: अचानक कोतवाली पहुंच गए एसपी, पुलिसकर्मियों को दिए ये निर्देश

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कासगंज में पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने सदर कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस, मालखाना, हवालात, बैरक, भोजनालय और परिसर की साफ-सफाई का गहन निरीक्षण करने के साथ ही सभी अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने अपराध नियंत्रण और जारी अभियानों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र के टॉप-10 अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों के भौतिक सत्यापन और वांछित व वारंटी अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। साथ ही ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन त्रिनेत्र की समीक्षा करते हुए गश्त, पिकेट और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

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