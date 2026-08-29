Kasganj News: पत्नी से कहा—डूबने जा रहा हूं, फिर गंगा में छलांग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव नगला भरत निवासी रतीराम (35) का शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे घर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीणों के अनुसार, कहासुनी के बाद वह आपा खो बैठा। तैश में आकर उसने पत्नी से कहा कि वह कादरगंज घाट पर डूबने जा रहा है। इतना कहते ही वह बाइक स्टार्ट कर कादरगंज पुल की ओर तेजी से निकल गया। पत्नी के होश उड़ गए। उसने चीख-पुकार मचाते हुए गांव के लोगों को सूचना दी। बिना पल गंवाए दो युवक उसे रोकने के लिए बाइक से पीछे दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रतीराम ने पुल पर बाइक खड़ी की और सीधे गंगा में छलांग लगा दी। ग्रामीणों के सामने ही वह गहरे पानी में समा गया।मौके पर मची चीख-पुकार, बहाव देख ठिठके कदमघटना के बाद कादरगंज पुल पर चीख-पुकार मच गई। पुल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन गंगा का बहाव तेज और गहराई अधिक होने के कारण कोई भी उसे बचाने का साहस नहीं जुटा सका। रोते-बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में वह उनकी आंखों के सामने पानी में डूबकर ओझल हो गया।बचपन में उठ गया था मां-बाप का सायाग्रामीणों ने बताया कि रतीराम पेशे से खेती-किसानी करता था। बचपन में ही उसके सिर से माता-पिता का साया उठ गया था। उसके तीन छोटे-छोटे बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा 10 साल का है, जबकि सबसे छोटे की उम्र केवल 5 वर्ष है।ग्रामीणों का आरोप—समय से नहीं पहुंचे गोताखोरघटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद शाम करीब 5:45 बजे तक मौके पर गोताखोर नहीं पहुंच सके। इससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी पटियाली आतिश कुमार को घटना की जानकारी देकर नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर पहुंचने और जल्द गोताखोरों व फ्लड यूनिट की टीम की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू करवाने का आश्वासन दिया।