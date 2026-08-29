Kasganj News: जहरखुरानी और पत्थरबाजी रोकने के लिए जीआरपी सतर्क

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जीआरपी ने अभियान के दौरान बैनर, पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से यात्रियों को सावधानी बरतने की जानकारी दी। यात्रियों से अपील की गई कि रेल पटरियों पर किसी भी प्रकार की वस्तु रखे जाने, पत्थरबाजी व कोई अन्य संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर इसकी सूचना तत्काल जीआरपी पुलिस या रेल प्रशासन को दें।थानाध्यक्ष ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का माहौल उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया गया है। ट्रेन के पायदान पर यात्रा न करें। ट्रेन में सवार होने की जल्दबाजी में पटरी पार न करें। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुटओवर ब्रिज का प्रयोग करें। बिना कारण के चेनपुलिंग न करें।