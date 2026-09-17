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VIDEO: विशाल मेगा मार्ट में दोबारा सुलगने लगी आग, फायर बिग्रेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची

Arun Parashar

Updated Thu, 17 Sep 2026 07:56 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 07:56 PM IST







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कासगंज के एसबी प्लाजा के विशल मेगा मार्ट में करीब 24 घंटे बाद भी आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। बृहस्पतिवार सुबह दोबारा आग सुलगने लगी तो तीन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। दोबारा से बचाव कार्य शुरू हो गया है। ... और पढ़ें

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