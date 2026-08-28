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VIDEO: श्रावणी पूर्णिमा पर हरि की पौड़ी में आस्था का सैलाब, गंगा स्नान कर श्रद्धालुओं ने किया पुण्य अर्जन

Dhirendra Singh

Updated Fri, 28 Aug 2026 12:10 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 12:10 PM IST







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कासगंज। श्रावणी पूर्णिमा पर्व के अवसर पर आज तीर्थनगरी में हरि की पौड़ी के पवित्र जल में श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। गंगा स्नान के बाद हरि की पौड़ी की परिक्रमा कर क्षेत्राधीश वराह मंदिर में दर्शन कर अपने परिवार की खुशहाली का आशीष मांग रहे हैं। गंगा किनारे बैठे संत महात्माओं को दान पुण्य कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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