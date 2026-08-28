दूध में डिटर्जेंट, पनीर में व्हाइटनर: कहीं आप तो नहीं खा रहे ये 'जहर', राजस्थान और एमपी से हो रही सप्लाई
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 28 Aug 2026 11:13 AM IST
सार
रक्षाबंधन से पहले आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और नकली दूध, पनीर व खोआ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अब तक करीब 10 हजार लीटर घटिया दूध और 5 हजार किलो मिलावटी पनीर-खोआ नष्ट कराया जा चुका है। 795 खाद्य नमूनों की जांच में 273 फेल मिले हैं। इनमें 200 मिलावटी और 53 पूरी तरह नकली पाए गए, जबकि दूध और उससे बने उत्पादों के नमूने सबसे ज्यादा फेल हुए।
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विस्तार
रक्षाबंधन पर मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच मुनाफाखोरों ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ शुरू कर दिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से आगरा में खपाने लाई जा रही मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री की बड़ी खेप को खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीते दिनों पकड़ा था। विभाग अब तक करीब 10,000 लीटर घटिया दूध और लगभग 5,000 किलो मिलावटी पनीर व खोआ जब्त कर नष्ट करा चुका है। हाल ही में मुरैना से आ रहे 7,000 लीटर घटिया दूध को भी सड़क पर फिंकवाकर नष्ट किया गया था।
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सहायक आयुक्त (खाद्य-द्वितीय) महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि त्योहारों पर मांग बढ़ने के कारण मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। हाल ही में प्राप्त 795 खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट में 273 नमूने फेल पाए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या दूध, खोआ और पनीर की है। फेल हुए नमूनों में 200 मिलावटी, 53 पूरी तरह नकली, 13 नियमों के उल्लंघन और 7 मिसब्रांड के मामले शामिल हैं। इनके विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है।
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टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि मिलावटी-नकली सामग्री की आशंका पर उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 18001805533 और 0562-2970049 पर शिकायत कर सकते हैं।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि मिलावटी-नकली सामग्री की आशंका पर उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 18001805533 और 0562-2970049 पर शिकायत कर सकते हैं।
2025-26 में खाद्य सामग्री के नमूनों की स्थिति
|खाद्य सामग्री
|कुल नमूने
|घटिया
|नकली
|दूध
|168
|114
|11
|पनीर
|87
|53
|34
|खोआ
|58
|31
|10
|घी
|29
|7
|8
ये पाई गई मिलावट:
दूध: पानी, रिफाइंड, डिटर्जेंट, ग्लूकोज, रंग।
घी: पाम ऑयल, वनस्पति तेल, एसेंस।
खोआ: स्टार्च, रिफाइंड, स्किम्ड मिल्क पाउडर।
पनीर: स्टार्च, रिफाइंड, फेब्रिक व्हाइटनर, स्किम्ड मिल्क पाउडर।
रक्षाबंधन से पहले पकड़ा गया है दूध, खोआ और भारी मात्रा में पनीर
त्योहारों पर दूध और इससे निर्मित सामग्री के नमूने सबसे ज्यादा फेल
दूध: पानी, रिफाइंड, डिटर्जेंट, ग्लूकोज, रंग।
घी: पाम ऑयल, वनस्पति तेल, एसेंस।
खोआ: स्टार्च, रिफाइंड, स्किम्ड मिल्क पाउडर।
पनीर: स्टार्च, रिफाइंड, फेब्रिक व्हाइटनर, स्किम्ड मिल्क पाउडर।
रक्षाबंधन से पहले पकड़ा गया है दूध, खोआ और भारी मात्रा में पनीर
त्योहारों पर दूध और इससे निर्मित सामग्री के नमूने सबसे ज्यादा फेल