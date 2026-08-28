दूध में डिटर्जेंट, पनीर में व्हाइटनर: कहीं आप तो नहीं खा रहे ये 'जहर', राजस्थान और एमपी से हो रही सप्लाई

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रक्षाबंधन पर मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच मुनाफाखोरों ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ शुरू कर दिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से आगरा में खपाने लाई जा रही मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री की बड़ी खेप को खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीते दिनों पकड़ा था। विभाग अब तक करीब 10,000 लीटर घटिया दूध और लगभग 5,000 किलो मिलावटी पनीर व खोआ जब्त कर नष्ट करा चुका है। हाल ही में मुरैना से आ रहे 7,000 लीटर घटिया दूध को भी सड़क पर फिंकवाकर नष्ट किया गया था।

सहायक आयुक्त (खाद्य-द्वितीय) महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि त्योहारों पर मांग बढ़ने के कारण मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। हाल ही में प्राप्त 795 खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट में 273 नमूने फेल पाए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या दूध, खोआ और पनीर की है। फेल हुए नमूनों में 200 मिलावटी, 53 पूरी तरह नकली, 13 नियमों के उल्लंघन और 7 मिसब्रांड के मामले शामिल हैं। इनके विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है।





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टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि मिलावटी-नकली सामग्री की आशंका पर उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 18001805533 और 0562-2970049 पर शिकायत कर सकते हैं।





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2025-26 में खाद्य सामग्री के नमूनों की स्थिति खाद्य सामग्री कुल नमूने घटिया नकली दूध 168 114 11 पनीर 87 53 34 खोआ 58 31 10 घी 29 7 8