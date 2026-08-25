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कानपुर के महाराजपुर में युवक ने आत्महत्या का किया प्रयास, गले में फंदा डालकर रेलिंग पर लटका

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 11:46 AM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 11:46 AM IST







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महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम न्योरी में दलित उत्पीड़न और पुलिस कार्रवाई से परेशान एक युवक मंगलवार सुबह गले में फंदा डालकर रेलिंग से लटकते हुए आत्महत्या का प्रयास किया। युवक ने पहले एससी-एसटी आयोग को पत्र भेजकर ग्राम प्रधान और अन्य लोगों पर जातीय उत्पीड़न, मारपीट व जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाया था। ... और पढ़ें

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