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कानपुर: पावर हाउस प्लांट रेलवे पुल के जॉइंट खुले, दिख रहीं सरिया, सेतु निगम ने दो माह पहले ही बनाया था पुल

Sun, 30 Aug 2026 10:44 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 30 Aug 2026 10:44 PM IST
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Kanpur: Joints of the Power House plant railway bridge have opened up and reinforcing bars are visible
पनकी पावर हाउस रेलवे पुल पर जॉइंट के पास गड्ढे होने के दौरान निकल आई सरिया - फोटो : अमर उजाला

पनकी पावर हाउस स्थित रेलवे ओवरब्रिज के जॉइंट खुल गए हैं। उनमें से सरिया बाहर निकल आई हैं। सेतु निगम ने दो माह पहले ही इस पुल को बनाया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुल के एक्सपेंशन जॉइंट के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। पुल पर 4-5 जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं जिनमें सरिया बाहर निकल आई है। दोपहिया वाहन सवारों के लिए यह गड्ढे बेहद खतरनाक हैं। जरा सी चूक होने पर टायर फटने या वाहन फिसलने का अंदेशा बना रहता है।

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इस पुल से हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं। पनकी सी ब्लॉक, पावर हाउस नई कॉलोनी, पनकी कटरा, गंगागंज, बी ब्लॉक, रतनपुर कॉलोनी, रतनपुर गांव, गंभीरपुर, सुजानपुर, कपाली बहेड़ा आदि के लोगों का इस पुल से आवागमन होता है। सेतु निगम मुख्य परियोजना प्रबंधक विजय सेन ने बताया कि पुल में जॉइंट खुलने व गड्ढे होने की जानकारी मिली है। सोमवार को टीम भेज कर दिखवाएंगे। इसके बाद मरम्मत कराई जाएगी।

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