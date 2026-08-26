{"_id":"6a8edab238433899a10ad0ec","slug":"video-violent-scuffle-breaks-out-during-a-procession-in-parade-area-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"परेड में जुलूस के दौरान जमकर मारपीट, मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

परेड में जुलूस के दौरान जमकर मारपीट, मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 05:53 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 05:53 PM IST







Link Copied



परेड में जुलूस के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। कुछ युवक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते जमकर मारपीट हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन