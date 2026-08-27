कानपुर: 49 वर्षों में 26 अगस्त को हुई सबसे अधिक बारिश, आगे के लिए मौसम विभाग ने दी ये जानकारी

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उत्तर-पूर्वी हवाओं के साथ आई नमी ने मानसून की सक्रियता बढ़ा दी। इससे मंगलवार-बुधवार की रात झमाझम बारिश हुई। विवि के मौसम वेधशाला में सुबह 8 बजे 84.1 मिमी बारिश हुई। उसके बाद दोपहर 2.30 बजे तक 27.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस तरह 24 घंटे में 111.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। यह सीजन की सबसे अधिक बारिश है।

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49 साल में 26 अगस्त को सबसे अधिक 111.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के आंकड़ों के मुताबिक इसके पहले वर्ष 1977 में 26 अगस्त को 139.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इस साल के मानसूनी सीजन की यह सबसे अधिक बारिश है। इसके पहले तीन जुलाई को 99.8 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगस्त में अगस्त की बारिश पांच सौ मिमी तक पहुंच सकती है।