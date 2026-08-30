कानपुर: आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गेट तक फुटपाथ पर वाहनों का कब्जा, रोजाना लगता है जाम

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जीटी रोड पर आईआईटी मेट्रो स्टेशन से आईआईटी गेट तक फुटपाथ और सड़क की लेन पर वाहनों का कब्जा होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस मार्ग पर बने शॉपिंग सेंटरों के सामने बड़ी संख्या में वाहन सड़क किनारे और फुटपाथ पर खड़े रहते हैं। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वाहनों के निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती।

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