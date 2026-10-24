{"_id":"6adc49d3f27563ceba07fb8e","slug":"video-uproar-in-kanpurs-mangla-vihar-over-construction-violating-standards-residents-halt-work-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के मंगला विहार में मानक के विपरीत निर्माण पर बवाल, लोगों ने हंगामा कर रुकवाया काम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगला विहार इलाके में गली की सड़क तोड़कर कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। निवासियों का आरोप है कि यहां पूरी तरह से मानकों के विपरीत और घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विरोधस्वरूप लोगों ने जोरदार हंगामा करते हुए मौके पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया और प्रशासन से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

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