कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज में हंगामा, पूर्व सांसद और गार्ड में जमकर नोकझोंक

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कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति व पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी और अस्पताल के सुरक्षा गार्ड के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। गुरुकुल के बच्चों का पर्चा बनवाने लाइन में लगे पूर्व सांसद ने गार्ड पर अभद्रता और गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंचे कॉलेज के मेडिकल प्राचार्य और पुलिस ने स्थिति संभाली। कार्रवाई करते हुए आरोपी गार्ड को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।

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