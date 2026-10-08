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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Uproar at Kanpur Dehat Medical College heated altercation between former MP and guard

कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज में हंगामा, पूर्व सांसद और गार्ड में जमकर नोकझोंक

Thu, 08 Oct 2026 04:10 AM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Thu, 08 Oct 2026 04:10 AM IST
Uproar at Kanpur Dehat Medical College heated altercation between former MP and guard
कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति व पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी और अस्पताल के सुरक्षा गार्ड के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। गुरुकुल के बच्चों का पर्चा बनवाने लाइन में लगे पूर्व सांसद ने गार्ड पर अभद्रता और गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंचे कॉलेज के मेडिकल प्राचार्य और पुलिस ने स्थिति संभाली। कार्रवाई करते हुए आरोपी गार्ड को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।
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