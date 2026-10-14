कानपुर में 15 किलो चांदी चोरी का खुलासा, चकेरी पुलिस ने पिता-पुत्र को किया गिरफ्तार

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कानपुर की चकेरी थाना पुलिस ने चांदी चोरी के सनसनीखेज मामले में फरार चल रहे आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की गई 15 किलो 140 ग्राम चांदी बरामद की है। पकड़े गए आरोपी मूल रूप से अमेठी के रहने वाले हैं और शहर में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। मामले का विस्तृत खुलासा जॉइंट पुलिस कमिश्नर संकल्प शर्मा द्वारा पुलिस कमिश्नर ऑफिस में प्रेस वार्ता के दौरान किया जाएगा।

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