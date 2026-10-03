कानपुर: ड्राई डे पर खुलेआम शराब की बिक्री, निर्धारित मूल्य से 50 रुपये ज्यादा वसूले, SO बोले- जानकारी नहीं

गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे राज्य में शराब और मीट की दुकानों को पूर्णतया बंद रखने के कड़े आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में इन सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए बंद ठेकों से खुलेआम शराब बेची गई।

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रामादेवी चौराहे पर चकेरी थाने के ठीक सामने और लाल बंगला स्थित जेके चौराहे के शराब ठेकों में दिनभर अवैध रूप से शराब की धड़ल्ले से बिक्री होती रही। प्रत्यक्षदर्शियों और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के अनुसार, जेके चौराहे के पास स्थित अंग्रेजी शराब ठेके के बाहर एक सेल्समैन खड़ा होकर टट्टर के नीचे से चोरी-छिपे शराब की सप्लाई करता दिखा।