कानपुर: ड्राई डे पर खुलेआम शराब की बिक्री, निर्धारित मूल्य से 50 रुपये ज्यादा वसूले, SO बोले- जानकारी नहीं
Kanpur News: रामादेवी और जेके चौराहे स्थित अंग्रेजी व देशी शराब के ठेकों से दिनभर टट्टर के नीचे से अवैध रूप से शराब बेची गई। मनमाने दामों पर 50 रुपये अतिरिक्त वसूल कर बोतलें बेचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आबकारी और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं।
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गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे राज्य में शराब और मीट की दुकानों को पूर्णतया बंद रखने के कड़े आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में इन सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए बंद ठेकों से खुलेआम शराब बेची गई।
रामादेवी चौराहे पर चकेरी थाने के ठीक सामने और लाल बंगला स्थित जेके चौराहे के शराब ठेकों में दिनभर अवैध रूप से शराब की धड़ल्ले से बिक्री होती रही। प्रत्यक्षदर्शियों और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के अनुसार, जेके चौराहे के पास स्थित अंग्रेजी शराब ठेके के बाहर एक सेल्समैन खड़ा होकर टट्टर के नीचे से चोरी-छिपे शराब की सप्लाई करता दिखा।
निर्धारित मूल्य से 50 रुपये अधिक वसूले
ड्राई डे का फायदा उठाते हुए पियक्कड़ों से प्रति बोतल निर्धारित मूल्य से 50 रुपये अधिक वसूले गए। ठीक ऐसा ही नजारा चकेरी थाने से महज कुछ कदम की दूरी पर स्थित रामादेवी चौराहे के शराब ठेकों पर भी देखने को मिला, जहां बेखौफ होकर दिनभर ब्लैक में शराब बेची गई।
थाना प्रभारी बोले- वीडियो संज्ञान में नहीं
चकेरी थाना प्रभारी निरीक्षक अजय प्रकाश मिश्र से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि अवैध शराब बिक्री से जुड़ा कोई भी वायरल वीडियो फिलहाल उनके संज्ञान में नहीं आया है। उधर, क्षेत्रीय नागरिकों ने आबकारी आयुक्त और पुलिस आयुक्त से मामले की जांच कराकर नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।