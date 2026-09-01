{"_id":"6a96a78b92d8f2b6860b2c98","slug":"video-stray-cattle-take-over-mandhana-ganga-barrage-highway-in-kanpur-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में मंधना-गंगा बैराज हाईवे पर आवारा मवेशियों का कब्जा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना-गंगा बैराज स्टेट हाईवे पर आवारा पशुओं को रोकने के लिए लगाए गए लोहे के गार्डर कई जगहों से गायब हो गए हैं। सुरक्षा घेरा टूटने के कारण आवारा मवेशी आसानी से हाईवे पर पहुंच रहे हैं। गंभीरपुर गांव के पास एक दर्जन से अधिक पशुओं को सड़क पर बैठे देखा गया, जिससे वहां से तेज रफ्तार में गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और रात के समय बड़े हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है।

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