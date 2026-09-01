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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: UP T20 playoffs and final to be held on reserve day in case of rain

कानपुर: बारिश हुई तो रिजर्व डे पर होगा यूपी टी-20 का प्लेआफ और फाइनल, पहली बार की गई व्यवस्था

Tue, 01 Sep 2026 06:52 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 01 Sep 2026 06:52 PM IST
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Kanpur: UP T20 playoffs and final to be held on reserve day in case of rain
यूपी टी-20 लीग - फोटो : अमर उजाला
बारिश से प्रभावित हो रही यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन में पहली बार प्लेऑफ और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। शहर में लगातार बारिश के कारण प्लेऑफ और फाइनल मुकाबले लखनऊ स्थानांतरित किए गए हैं। लखनऊ में मौसम बाधा न बने, इसके लिए पांच और सात सितंबर को रिजर्व डे तय किया गया है।
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लीग में अब तक 28 मुकाबलों में 14 बारिश से प्रभावित हुए हैं। लखनऊ में खेले गए 22 मैचों में 10 मुकाबले पूरे ओवर के नहीं हो सके। कानपुर में हुए छह मैचों में चार बारिश की भेंट चढ़ गए। एक मैच पूरी तरह रद्द करना पड़ा। लीग के चेयरमैन ने बताया कि तीन और चार सितंबर को प्लेऑफ मुकाबले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। पांच सितंबर रिजर्व डे रहेगा।
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Kanpur: UP T20 playoffs and final to be held on reserve day in case of rain
यूपी टी-20 लीग - फोटो : अमर उजाला
छह सितंबर को प्रस्तावित फाइनल बारिश के कारण पूरा नहीं होने पर सात सितंबर को खेला जाएगा। रिजर्व डे की व्यवस्था का उद्देश्य बारिश के बावजूद पूरे ओवर का मुकाबला सुनिश्चित करना और मैदान पर ही विजेता का फैसला कराना है।
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