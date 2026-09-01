कानपुर: बारिश हुई तो रिजर्व डे पर होगा यूपी टी-20 का प्लेआफ और फाइनल, पहली बार की गई व्यवस्था

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लीग में अब तक 28 मुकाबलों में 14 बारिश से प्रभावित हुए हैं। लखनऊ में खेले गए 22 मैचों में 10 मुकाबले पूरे ओवर के नहीं हो सके। कानपुर में हुए छह मैचों में चार बारिश की भेंट चढ़ गए। एक मैच पूरी तरह रद्द करना पड़ा। लीग के चेयरमैन ने बताया कि तीन और चार सितंबर को प्लेऑफ मुकाबले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। पांच सितंबर रिजर्व डे रहेगा।

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बारिश से प्रभावित हो रही यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन में पहली बार प्लेऑफ और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। शहर में लगातार बारिश के कारण प्लेऑफ और फाइनल मुकाबले लखनऊ स्थानांतरित किए गए हैं। लखनऊ में मौसम बाधा न बने, इसके लिए पांच और सात सितंबर को रिजर्व डे तय किया गया है।