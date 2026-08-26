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कानपुर नगर निगम पहुंची एसआईटी की टीम, चीफ इंजीनियर ऑफिस में फाइलों की जांच

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 03:41 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 03:41 PM IST







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कानपुर नगर निगम में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी की टीम ने चीफ इंजीनियर कार्यालय में औचक छापेमारी की। प्रभारी एडीसीपी डॉ. अर्चना सिंह के नेतृत्व में टीम भुगतान और फर्म रजिस्ट्रेशन से जुड़ी फाइलों को खंगाल रही है। ... और पढ़ें

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