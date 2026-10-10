{"_id":"6ac9ae54eccb17d0750feca9","slug":"video-shuklaganj-traders-staged-a-protest-accusing-a-contractor-of-partiality-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"शुक्लागंज: ठेकेदार पर पक्षपात का आरोप लगाकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शुक्लागंज: ठेकेदार पर पक्षपात का आरोप लगाकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
शुक्लागंज क्षेत्र में पोनी रोड चौड़ीकरण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए स्थानीय व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि चौड़ीकरण के नाम पर कुछ व्यापारियों के प्रतिष्ठानों और अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया, जबकि कुछ प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण को छोड़ दिया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।