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सत्यम विहार निवासी दिनेश कुमार सिंह ने 19 अक्टूबर 2025 को कोर्ट के आदेश पर कल्याणपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि लखनऊ के राशिद नसीम, शैलेश कुमार, मनीष गुप्ता, कल्याणपुर के अजय गौतम, उदय वीर सिंह व अन्य ने शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट के तहत लोगों को प्लॉट देने का झांसा दिया। दिनेश कुमार सिंह ने 6.51 लाख रुपये लिए, बाराजोड़ कानपुर देहात में प्लाॅट देने के वादा किया जबकि उनके साथी रमाकांत से 3.25 लाख, लखनऊ के ज्ञानेंद्र मिश्रा से 6.51 लाख रुपये, रसूलाबाद के चंद्र भान से 3.75 लाख रुपये, कप्तान सिंह व उनकी पत्नी कुसुम सिंह से 14 लाख और माधुरी मिश्रा से एक लाख रुपये लिए।न तो प्लॉट मिला न ही रुपये वापस किए गए। कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद मुख्य आरोपी राशिद नसीम दुबई भाग गया। उदयवीर भी फरार चल रहा था। पुलिस ने मंगलवार को उदयवीर को झांसी के कोतवाली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वहां एक मकान में पहचान छिपाकर किराये पर रह रहा था। एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह ने बताया कि दो आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। अन्य की तलाश की जा रही है।