कानपुर: देव दीपावली पर दीपों से जगमगाए गंगा के घाट, घरों में भी श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 24 Nov 2026 10:19 PM IST
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कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को शहर में देव दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गंगा के घाट दीपमालाओं से जगमगा उठे। सरसैया घाट पर 501 दीपों से गंगा की महाआरती की गई। इस दौरान पूरा वातावरण गंगा मैया के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गंगा को स्वच्छ रखने की अपील की। लोगों ने घरों के दरवाजों, छतों और आंगन में दीप जलाए। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा-अर्चना की गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भंडारे भी आयोजित किए गए।
मां गंगा सेवा समिति के बैनर तले सरसैया घाट पर अध्यक्ष पंडित दीनानाथ द्विवेदी ने महाआरती कराई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने घाटों पर दीपदान किया। दीपों का प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ने से घाटों का नजारा दिव्य हो गया। कार्यक्रम में अयोध्या के महामंडलेश्वर महंत दामोदर दास का अखाड़ा भी शामिल हुआ। इस मौके पर वेदों में गंगा की महिमा का वर्णन किया गया और प्रदूषण पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में सर्वेश पांडेय, सुरेश गुप्ता और विनोद मिश्रा आदि मौजूद रहे। बंबा रोड, गुमटी नंबर पांच स्थित शनिदेव मंदिर में देव दीपावली मनाई गई। यहां राजीव मेहरा, शिशिर कुमार पांडेय, अतुल त्रिवेदी, पूर्व महापौर रवींद्र पाटनी और ऋषभ शर्मा आदि शामिल हुए।
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मां गंगा सेवा समिति के बैनर तले सरसैया घाट पर अध्यक्ष पंडित दीनानाथ द्विवेदी ने महाआरती कराई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने घाटों पर दीपदान किया। दीपों का प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ने से घाटों का नजारा दिव्य हो गया। कार्यक्रम में अयोध्या के महामंडलेश्वर महंत दामोदर दास का अखाड़ा भी शामिल हुआ। इस मौके पर वेदों में गंगा की महिमा का वर्णन किया गया और प्रदूषण पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में सर्वेश पांडेय, सुरेश गुप्ता और विनोद मिश्रा आदि मौजूद रहे। बंबा रोड, गुमटी नंबर पांच स्थित शनिदेव मंदिर में देव दीपावली मनाई गई। यहां राजीव मेहरा, शिशिर कुमार पांडेय, अतुल त्रिवेदी, पूर्व महापौर रवींद्र पाटनी और ऋषभ शर्मा आदि शामिल हुए।
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परमट घाट पर भी दीपोत्सव का आयोजन हुआ। यहां घाटों पर दीपदान किया गया और ढोल-नगाड़ों के साथ उत्सव मनाया गया। कल्याणपुर क्षेत्र के माधवपुरम में दीप जलाने के साथ सत्संग और भंडारे का आयोजन हुआ। रामेष्टधाम केशवनगर में देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा मनाई गई।
देवताओं के आगमन की है मान्यता
वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पंडित गौरव तिवारी ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार देव दीपावली पर देवी-देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इसी खुशी में श्रद्धालु दीपदान कर उनका स्वागत करते हैं। इस पर्व का संबंध भगवान शिव से भी है। मान्यता है कि इसी दिन महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसलिए इस दिन शिवजी की पूजा और गंगा तट पर दीपदान करना विशेष फलदायी माना जाता है।
देवताओं के आगमन की है मान्यता
वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पंडित गौरव तिवारी ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार देव दीपावली पर देवी-देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इसी खुशी में श्रद्धालु दीपदान कर उनका स्वागत करते हैं। इस पर्व का संबंध भगवान शिव से भी है। मान्यता है कि इसी दिन महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसलिए इस दिन शिवजी की पूजा और गंगा तट पर दीपदान करना विशेष फलदायी माना जाता है।