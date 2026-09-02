शुक्लागंज: आटो रिक्शा के शीशे में रेंगा सांप, मचा हड़कंप, उतरी सवारियां

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कोतवाली गंगाघाट के राजधानी मार्ग के सरस्वती टॉकीज के सामने से गुजर रहे एक आटो रिक्शा के शीशे में नंबर प्लेट में छिपा सांप अचानक निकल आया जिससे हड़कंप मच गया। चालक ने किसी तरह से आटो रोका सवारियां मारे डर के नीचे उतर आई। वहीं घटना देख लोगों की भीड़ मार्ग पर लग गई जिससे कुछ देर के लिए जाम लग गया। एक स्कूटी चालक युवक ने डंडे की मदद से सांप को पकड़ा। बुधवार दोपहर पांच सवारियां भरकर आटो चालक गोविंद तिवारी निवासी कानपुर नवीन गंगापुल से राजधानी मार्ग होकर मरहला चौराहे की ओर जा रहा था। तभी सरस्वती टॉकीज के सामने अचानक शीशे में करीब एक फीट लंबा सांप रेंगता देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत आटो को रोका और सवारियां भी उतरी। सांप आटो की नंबर प्लेट में जाकर फिर से छिप गया जिसे वहां मौजूद रहे एक स्कूटी चालक युवक ने किसी तरह से डंडे आदि की मदद से निकाल कर एक पॉलीथीन में भरा और उसे गंगा नदी में फंकने की बात कहकर ले गया। इस दौरान पौन घंटे तक राजधानी मार्ग पर भीड़ लगने से जाम लगा रहा।

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