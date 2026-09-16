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शुक्लागंज: रोक के बाद नवीन गंगा पुल पर घुसी रोडवेज बस, होमगार्ड ने रोका तो कंडक्टर भिड़ा

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 16 Sep 2026 11:17 AM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 11:17 AM IST







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जाजमऊ पुराने गंगा पुल की मरम्मत के कारण नवीन गंगा पुल पर रोडवेज बसों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद, लखनऊ चारबाग डिपो की एक बस शार्टकट के चक्कर में पुल पर घुस गई। जब ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ने बस को रोका, तो बस कंडक्टर अभद्रता और हाथापाई पर उतर आया। ... और पढ़ें

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