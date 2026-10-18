{"_id":"6ad4d3f06034e642670fb012","slug":"video-sewage-water-flows-onto-roads-in-bithoors-lavkush-nagar-commuters-face-hardship-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिठूर के लवकुशनगर में सड़कों पर बह रहा सीवर का पानी, राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर के लवकुशनगर में सीवर की समस्या से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बहने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। सड़क पर फैले गंदे पानी के कारण लोगों को दुर्गंध और गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। सीवर का पानी सड़क पर फैलने से संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है।

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