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कानपुर: होरा बांगर में नालियां चोक, सड़क पर भरा सीवर का पानी

Shikha Pandey

Updated Tue, 06 Oct 2026 05:45 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 05:45 PM IST







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कल्याणपुर ब्लाक के होरा बांगर गांव में सफाई व्यवस्था धड़ाम है। सफाईकर्मी की लापरवाही की वजह से यहां गांव के प्रमुख चौराहे की नालियां जाम है सीवर का गंदा पानी सड़क पर ही भरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। ... और पढ़ें

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