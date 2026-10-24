{"_id":"6adcd6a0ee5070636802e3e0","slug":"video-ring-road-part-2-girders-placed-on-the-overbridge-being-constructed-on-the-singhpur-bithoor-road-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रिंग रोड पार्ट 2 के तहत सिंहपुर बिठूर मार्ग पर बन रहे ओवरब्रिज पर गार्डर रखे गए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में बन रही रिंग रोड परियोजना के तहत रिंग रोड पार्ट 2 का काम भी तेजी से चल रहा है। रिंग रोड पार्ट 2 के काम के तहत सिंहपुर से बिठूर मार्ग पर नोन नदी के पुल के आगे ओवर ब्रिज को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यहां ओवरब्रिज के पिलर्स का काम पूरा होने के बाद अब इन पिलर्स पर गार्डर रखने का काम भी तेजी से किया जा रहा है।

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