{"_id":"6a952114219c40344e05db2d","slug":"video-railway-overbridge-at-panki-power-house-deteriorates-within-two-years-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: दो साल में उखड़ने लगा पनकी पावर हाउस रेलवे पुल, जॉइंट से बाहर निकली सरिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पनकी पावर हाउस स्थित रेलवे ओवरब्रिज की हालत महज दो साल में खराब होने लगी है। सेतु निगम की ओर से बनाए गए इस पुल के जॉइंट जगह-जगह उखड़ गए हैं और बड़े-बड़े गड्ढों के बीच सरिया बाहर निकल आई है। पुल से गुजरने वाले वाहनों के लिए यह स्थिति हादसे का कारण बन सकती है। पुल के कई हिस्सों में सड़क की ऊपरी परत टूट गई है। विशेष रूप से जॉइंट के आसपास गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। कंक्रीट के टूटने से अंदर लगी सरिया बाहर आ गई है। तेज रफ्तार में गुजरने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों को इन गड्ढों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

... और पढ़ें