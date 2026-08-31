उन्नाव धीरेंद्र हत्याकांड: आज होनी थी गर्भवती पत्नी की डिलीवरी, उससे पहले उजड़ गया सुहाग

रविवार को शव मिलने की जानकारी के बाद परिवार में कोहराम मच गया। धीरेंद्र की गर्भवती पत्नी ममता सिंह समेत पिता और भाई-बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। धीरेंद्र करीब 20 साल से पत्नी ममता के साथ लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी में रह रहे थे। वह तीन भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े थे। पिता कौशल किशोर सिंह किसान हैं और गांव में ही रहते हैं। परिजनों के अनुसार, ममता की डिलीवरी की तारीख डॉक्टर ने इसी दिन की दी थी। पति की हत्या की खबर से वह सदमे में हैं।

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