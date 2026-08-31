कानपुर: कार सिखाने के दौरान किशोरी से छेड़छाड़, भड़के परिजनों ने सिर मुंडवाकर इलाके में घुमाया

पुलिस ने हिरासत में लेकर कराया मेडिकल

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया और अस्पताल भेजा। पुलिस किशोरी और उसके परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों के साथ आरोपी का पक्ष भी जान रही है। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और प्राप्त शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।