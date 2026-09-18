{"_id":"6aad13965d38f949250feb38","slug":"video-political-uproar-in-kanpur-over-tax-dispute-video-of-bjp-regional-president-goes-viral-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में टैक्स विवाद पर सियासी घमासान, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष का वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में 2,000 से अधिक के व्यावसायिक भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क को लेकर व्यापारियों के विरोध के बीच भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वे यह कहते नजर आ रहे हैं कि टैक्स लगा नहीं है, बल्कि हट गया है।

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