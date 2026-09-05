{"_id":"6a9be917b6113ee0af075132","slug":"video-pandu-river-in-spate-in-kanpur-contact-with-pipauri-bihar-purwa-cut-off-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में उफान पर पांडू नदी, पीपौरी बिहार पूरवा का संपर्क टूटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीपौरी बिहार पूरवा में पांडू नदी का जलस्तर और बढ़ने से क्षेत्र का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। स्थानीय निवासी ऋतिक कुमार का कहना है कि जलस्तर बहुत ज्यादा है और यदि नगर निगम नालों की तरह पांडू नदी की नियमित सफाई कराए तो इस आपदा से बचा जा सकता है।

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