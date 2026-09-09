कानपुर: चलती कार में लगी आग, शीशा तोड़कर चार युवकों ने बचाई जान, दमकल ने पाया काबू, नवीन गंगा पुल पर लगा जाम

शुक्लागंज में कोतवाली गंगा घाट क्षेत्र के नवीन गंगा पुल पर मंगलवार देर रात करीब एक बजे उन्नाव से कानपुर की ओर जा रही एक सेवन सीटर कार में चलते समय अचानक आग लग गई। कार में सवार चार लोग किसी तरह शीशा तोड़कर दरवाजा खोलते हुए बाहर निकले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बताया गया कार की रफ्तार भी काफी तेज थी। मौके पर गंगा घाट पुलिस और दमकल की गाड़ी पहुंची।

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इस बीच कार धू-धूकर जलने लगी। करीब 10 से 15 फीट ऊंचाई तक आग की लपटें पहुंची। गनीमत रही की देर रात यह हादसा हुआ। पुल पर यातायात भी काम रहा। दमकल कर्मियों ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोतवाली क्षेत्र के बालू घाट चौकी प्रभारी अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कार कानपुर बर्रा निवासी सौरभ गुप्ता चला रहे थे। बताया कि उनके साथ उनके दो भाई और एक मित्र लखनऊ से कानपुर अपने घर जा रहे थे।