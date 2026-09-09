कानपुर: स्वच्छ वायु में सर्वेक्षण में तमगा, सड़कों की धूल से बदरंग वार्ड-78, कागजों में पैचहोल फ्री, पढ़ें डिटेल

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में प्रदेश में पहला स्थान पाने वाले वार्ड-78 सिविल लाइंस की जमीनी तस्वीर नगर निगम के दावे से बिल्कुल उलट है। नगर निगम ने वार्ड की 20.84 किमी सड़कों में 19 किलोमीटर को पूरी तरह पैचहोल फ्री बताया था, जबकि मौके पर पूरे वार्ड की सड़कों पर एक हजार से ज्यादा गड्ढे हैं। कई सड़कें लंबे समय से खुदी पड़ी हैं और इनमें पानी भी भरता है। यानी नगर निगम के दावे में सड़कें गड्ढामुक्त हैं, लेकिन मौके पर गड्ढों की भरमार है। कई जगह कूड़े के ढेर लगे हैं।

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परेड रोड से ग्रीनपार्क चौराहे तक पूरी सड़क सीएम ग्रिड योजना के काम के कारण खुदी पड़ी है। सड़क किनारे निर्माण सामग्री खुले में पड़ी है और जगह-जगह धूल उड़ रही है। म्योर मिल तिराहे से कचहरी रोड की ओर जाने पर फुटपाथ खुदे हुए हैं। कई स्थानों पर मिट्टी के ढेर लगे हैं। हडर्ड चौराहे से कचहरी की ओर पहुंचने पर पुलिस ऑफिस के बाहर सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं। इसके आगे सड़क पर पार्किंग के कारण जाम की स्थिति रहती है। चेतना चौराहे के आगे सड़क पर भी बड़ा गड्ढा है।